San Felice, ladri tentano furto coi proprietari in casa

SAN FELICE – Un tentativo di furto nonostante i proprietari dell’appartamento fossero in casa. E’ accaduto sabato 7 novembre a San Felice. Riportiamo la testimonianza apparsa sul gruppo “Sei di San Felice se”:

Buongiorno, sabato sera, intorno alle 18, i ladri hanno tentato di forzare una nostra finestra e introdursi in casa, zona Caserma Carabinieri. Vorrei sottolineare che eravamo tutti in casa, perciò questa gentaglia non si ferma davanti a nulla!!!

Massima attenzione!!!