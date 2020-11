Sinistra Civica per Mirandola sul cimitero per “non cristiani”: “Lontano e scomodo, un dispetto”

MIRANDOLA – Sinistra Civica per Mirandola ha inviato una nota attraverso i suoi canali social per commentare la scelta di ricavare al cimitero di Gavello la zona per le sepolture non cristiane. La riportiamo in forma integrale:

Mirandola, al secondo anno di giunta Greco, arriva una notizia incredibile: i migranti muoiono. In campagna elettorale era stato facile: no al cimitero per i non cattolici, ognuno muoia a casa sua. Ora che la Lega governa diventa difficile dare sempre seguito alle farneticazioni razziste che infestano ed hanno infestato ogni social network che si rispetti. Al contempo il problema non può essere affrontato seriamente, perché è fondamentale il malcelato disprezzo per il diverso, che sia di pelle o di religione, o addirittura di entrambe. E allora come si fa? Gliela si fa scomoda, che vadano lontano, che sia anche difficile per chi non ha mezzi propri andare a salutare il caro estinto. Avanti pure, al prossimo dispetto. Piccoli Trump (attenti, il Donald NON è cattolico, qui andrebbe sepolto a Gavello) crescono, in un’atmosfera cupa che non strappa alcun sorriso nonostante la manifesta incapacità.

LEGGI ANCHE:

Il cimitero islamico di Mirandola? Scaricato a Gavello all’insaputa dei cittadini

Cimitero non cristiano all’insaputa dei cittadini, il sindaco Greco: “Esiste il problema della sepoltura delle salme che non possono essere rimpatriate”

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017