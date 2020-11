Sorbara, modifica temporanea della viabilità

SORBARA – Cambia la viabilità a Sorbara. L’Ufficio tecnico del Comune di Bomporto rende noto che, in seguito a lavori di ripristino della banchina stradale, dalle 8 e per tutta la giornata di martedì 24 novembre 2020, sarà chiusa alla circolazione via Torazzo. Durante l’intervento il transito sarà consentito ai soli residenti.

