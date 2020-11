Sorpreso da un cittadino mentre tenta il furto di una bicicletta, arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino pakistano di 30 anni, responsabile dei reati di tentato furto aggravato e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Nel primo pomeriggio di lunedì 9 novembre, una pattuglia della Squadra Volante, mentre transitava in via Emilia Centro, è stata fermata all’altezza di via Farini, da un uomo che aveva appena sorpreso nel tentativo di rubare una bicicletta il pakistano, il quale stava scappando proprio in quel momento in via San Carlo.

Gli operatori si sono posti immediatamente all’inseguimento dello straniero, “tallonandolo” senza mai perderlo di vista fino a via San Cristoforo, dove lo hanno definitamente fermato. Il pakistano impugnava ancora la tenaglia da carpentiere, con la quale aveva tentato di forzare il lucchetto che assicurava la bicicletta alla rastrelliera.

Accompagnato in Questura, nel corso degli accertamenti sono emersi numerosi precedenti di Polizia a suo carico, in particolare per reati contro il patrimonio. Il malvivente, sedicente e clandestino, destinatario di un decreto di espulsione, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo.

