Colpiti da Covid, 93enni si ritrovano la Vigilia di Natale dopo un mese separati

La notizia arriva dal Corriere di Bologna, che ha raccolto la storia dei 93enni Celestino Baraldi e Novella Cavoli, lui di San Prospero, lei di Savignano sul Panaro, usciti vincitori dal Covid e ritrovatisi finalmente dopo la malattia. Insieme da 70 anni, si sono ammalati e hanno trascorso un lungo mese separati, lui con una forma più lieve, lei ricoverata in ospedale, per poi ritrovarsi infine il giorno della vigilia di Natale. Insieme, sul divano nella loro casa a Modena con le foto dei nipoti dietro, si tengono ancora per mano. La strada della riabilitazione è cominciata e non sarà facile, ma ora che Novella e Celestino si sono ritrovati la potranno fare insieme.

