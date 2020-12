In via Emilia Centro senza ZTL e con targa illeggibile, multato

Circolare con la targa non leggibile, magari per evitare le telecamere che regolano l’accesso alla zona Ztl, può costare caro, sicuramente più di un permesso giornaliero. Lo sa bene l’automobilista fermato nei giorni scorsi in pieno centro dalla Polizia locale di Modena e sanzionato per tre violazioni al Codice della Strada: guidava senza indossare la cintura di sicurezza, non era in possesso di autorizzazione per la zona a traffico limitato e il veicolo aveva la targa non leggibile.

La riapertura delle attività economiche, dopo alcune giornate di chiusura completa per effetto del Dpcm anti Covid-19, ha riportato infatti parecchia gente in centro già dalla giornata di lunedì 28 dicembre, mentre sono continuati i servizi di controllo della Polizia locale che si svolgono in particolare anche attraverso il presidio in via Emilia.

Proprio in prossimità dell’intersezione tra corso Canalgrande e via Emilia centro, verso le 16.30 di lunedì 28 dicembre, non lontano dalle transenne che consentono alla pattuglia di rallentare in caso di bisogno l’afflusso di persone ed evitare affollamenti, gli agenti hanno notato lo strano comportamento di un veicolo. L’automobile proveniva dal centro a bassa velocità effettuando brevi soste sul margine della carreggiata e arrivando ad accodarsi, molto da vicino, ad un veicolo che la precedeva.

Fermato dagli operatori della Polizia locale, l’uomo alla guida non indossava la cintura di sicurezza, la targa del mezzo risultava illeggibile e il veicolo era sprovvisto di permesso per la circolazione in centro storico. Il trasgressore è stato quindi sanzionato per tutte le trasgressioni, ma se il comportamento fosse in un qualche modo reiterato, il provvedimento a suo carico potrebbe non essere di tipo esclusivamente amministrativo.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017