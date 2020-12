San Possidonio, i bimbi delle scuole infanzia fanno doni a infermieri e malati

SAN POSSIDONIO – Il 21 dicembre sono stati consegnati al Covid Hotel di San Possidonio, istituito presso l’Hotel Concordia, alcuni regali fatti dai bambini della Scuola Infanzia Statale “G. Rodari” S. Possidonio e dalla Scuola Infanzia Varini: sono lettere e disegni che i bambini hanno voluto regalare al personale infermieristico e ai malati tenuti in isolamento presso la struttura. Alcuni biglietti saranno consegnati al Tiby Hotel di Modena.

“Sono stati tutti entusiasti di ricevere questi piccoli doni da parte dei nostri bambini – commenta l’assessore alla scuola Elisa Spaggiari – che saranno esposti all’interno dell’Hotel per dare un piccolo conforto a chi, in questo momento, si trova isolato dai propri affetti a causa della malattia da Covid. Ognuno di noi quest’anno ha rinunciato alla propria normalità, ma ci sono persone che hanno sacrificato più degli altri il loro tempo e la loro salute, come i sanitari e chi passerà il Natale e le feste lontano dai propri cari perché isolato o ricoverato: ed è a loro che abbiamo voluto portare un piccolo conforto. I bambini ci ricordano sempre che basta un piccolo gesto per essere grandi.”

