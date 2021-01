Bomporto, iniziati i lavori di potatura e abbattimento di alcuni alberi in centro

BOMPORTO – Sono cominciati lunedì 18 gennaio e andranno avanti alcuni giorni i lavori di potatura di alcuni alberi che circondano piazza Matteotti a Bomporto, che stanno comportando la chiusura al transito e il divieto di sosta e parcheggio nelle aree interessate. L’intervento, che riguarda, in particolare, alcuni platani pericolanti, ha, dunque, il duplice scopo di migliorare il decoro urbano e rendere più sicuro il territorio. L’intervento fa parte di un programma più ampio e che non riguarderà solamente piazza Matteotti, per il quale sarà necessario anche l’abbattimento di sei alberi giudicabili non più curabili, alcuni dei quali situati nei pressi di edifici scolastici.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017