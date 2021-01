Bomporto, seimila euro a sostegno delle associazioni sportive del territorio

BOMPORTO – Tra i settori che hanno dovuto reagire ai duri effetti della pandemia c’è anche lo sport, che nel 2020 ha affrontato sfide complicate e impreviste, tra interruzioni dell’attività e rigidi protocolli da rispettare. A sostegno delle associazioni sportive del territorio, l’Amministrazione comunale di Bomporto ha messo a disposizione circa 6mila euro per ristorare le società delle spese sostenute per la sanificazione degli impianti, l’igienizzazione di oggetti e strumenti, pulizie professionali, l’acquisto di prodotti disinfettanti per le mani e termoscanner.

“L’impatto della pandemia da Covid-19 sulle società sportive è stato fortemente negativo, complici le interruzioni obbligate e le spese aggiuntive che hanno dovuto affrontare per proseguire l’attività in sicurezza. – spiega Ilaria Malavasi, Vicesindaca di Bomporto con delega al volontariato – La pratica sportiva è importante, soprattutto per i nostri giovani. Come Amministrazione crediamo nello sport di base anche come efficace strumento di educazione, alle regole, ai valori e ai sani stili di vita, e per questo non abbiamo voluto far mancare il nostro supporto alle società del territorio, che in questi mesi hanno faticato a proseguire la regolare attività, senza poter organizzare altre iniziative ed eventi. Quella contro il virus è una partita da vincere insieme, con questo contributo vogliamo ribadire la volontà di non lasciare sole le nostre società”.