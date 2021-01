Cavezzo, approvato in Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2021-2023

CAVEZZO – Durante l’ultima seduta del 2020 del Consiglio Comunale di Cavezzo è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza il Bilancio di Previsione 2021-2023, che racchiude i programmi e gli indirizzi di gestione che l’amministrazione intende attuare nel triennio, con relative previsioni di entrate e limiti di spesa. Il documento è stato elaborato alla luce del contesto che risente fortemente degli effetti sanitari, economici e sociali della pandemia in atto, nei confronti dei quali l’amministrazione ha messo in campo diversi interventi straordinari a sostegno di famiglie, scuola e imprese, decidendo inoltre di non modificare le tariffe dei servizi a domanda individuale e le aliquote comunali Irpef.

La presentazione del Bilancio è stata l’occasione per fare il punto, oltre che su obiettivi di ampio respiro come il sostegno a sport, cultura, commercio e perseguimento anche a livello locale dei contenuti dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sui principali investimenti previsti nell’anno appena cominciato, dal recupero di due ex edifici scolastici, a Disvetro (più di 1 milione e 800mila euro) e in via Uccivello (poco meno di 824 mila euro), alle cifre stanziate per il Piano Organico (150mila euro) e manutenzione stradale e dell’illuminazione pubblica (72 mila euro), passando per opere di urbanizzazione ai comparti WAM e Sant’Anna (rispettivamente 88mila e 148mila euro). “Approvare il Bilancio nei tempi previsti – commenta Mattia Zapparoli, assessore al Bilancio – era prioritario, considerando anche la pandemia ancora in atto, per il regolare funzionamento della macchina amministrativa. Abbiamo lavorato per mesi in un contesto in continua evoluzione e senza i consueti punti di riferimento. Come amministrazione manteniamo ormai da mesi un approccio flessibile alle scelte economiche, per poter cogliere le migliori opportunità, anche in merito alle misure di sostegno a famiglie e imprese, che possano integrare le scelte locali. Il 2021 sarà per molte realtà l’anno della ripartenza e l’inizio di un nuovo futuro, che vogliamo porti Cavezzo a standard di qualità sempre migliori”.

