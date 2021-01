Cavezzo, Concordia, Finale, Medolla, Mirandola, San Felice e San Prospero integrano risorse per didattica a distanza

CAVEZZO, CONCORDIA, FINALE EMILIA, MEDOLLA, MIRANDOLA, SAN FELICE, SAN PROSPERO – Il preposto servizio UCMAN comunica che: considerato il numero elevato delle domande pervenute e non finanziate dal progetto regionale, complessivamente 407 per il primo figlio, e considerato il permanere dello stato di emergenza sanitaria per effetto del quale sono mantenute le attività di didattica a distanza, alcuni Comuni dell’Unione hanno deciso di integrare con risorse proprie i finanziamenti, con l’obiettivo di fornire ulteriori dispositivi alle famiglie.

Con deliberazione della Giunta n°135 del 18.11.2020 sono stati, pertanto, destinati finanziamenti per complessivi € 129.000,00, che consentiranno la fornitura di 258 buoni spesa, ciascuno del valore di € 500,00.

L’assegnazione sarà effettuata a scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n°717 del 19.10.2020, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili da ciascun Comune, ovvero:

– per i richiedenti residenti nei Comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia

e Medolla ad esaurimento della graduatoria;

– per i richiedenti residenti nei Comuni di Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero

a scorrimento parziale della graduatoria.

Si allega la nota completa per maggiori informazioni:

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017