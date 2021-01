Finale Emilia, respinta mozione contro propaganda fascista. Lugli: “Ennesima ferita al tessuto democratico”

FINALE EMILIA – Il Consiglio Comunale di Finale Emilia nella seduta del 28 gennaio 2021 ha respinto con dichiarazioni fuori luogo e inaccettabili la mozione, presentata dall’opposizione, a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista.

Si tratta dell’ennesima ferita al tessuto democratico di Finale Emilia, dopo che in questi anni la maggioranza si è “distinta” per aver bandito l’ANPI, promosso iniziative revisioniste e bocciato la mozione per impedire l’utilizzo di spazi pubblici a chi non si riconosce nei valori della Costituzione.

Sindaco e maggioranza hanno mostrato ancora una volta di essere molto lontani da quei valori antifascisti che dovrebbero essere irrinunciabili per chiunque occupi cariche pubbliche.

Invitiamo i finalesi a sottoscrivere la proposta di legge antifascista presso l’ufficio anagrafe del Comune di Finale Emilia previo appuntamento telefonico al n. 0535 788168, oppure 0535 788161. C’è tempo fino al 31 marzo 2021.

