Incidente all’incrocio tra la SP9 e la SP568 tra Camposanto e Crevalcore, interviene l’elisoccorso

Alle ore 11:20 circa, i Vigili del Fuoco di San Felice Sul Panaro sono intervenuti su richiesta dei colleghi della sala operativa 115 Bologna, a Crevalcore, sulla Strada Provinciale 9, via Panaro, all’altezza dell’incrocio con via Muzza nord (Strada Provinciale 568), per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura e un autoarticolato. La donna al volante dell’auto è stata estratta dalla vettura e affidata ai soccorsi dei sanitari del 118 intervenuti anche con l’eliambulanza. La squadra sul posto ha poi messo in sicurezza lo scenario. Presente anche la polizia locale con diverse pattuglie

