La Nostra Mirandola ODV: “Bene usare la cappella dell’Ospedale per la ripresa della chirurgia ambulatoriale”

MIRANDOLA – Nota della Associazione La Nostra Mirandola ODV- Solidarietà e Cultura:

L’associazione La Nostra Mirandola ODV- solidarietà e Cultura, nella persona della sua presidente Nicoletta Vecchi Arbizzi, accoglie con piacere la soluzione di utilizzare momentaneamente la cappella dell’Ospedale per la ripresa della chirurgia ambulatoriale. In merito a questa soluzione, che va a favore della salute dei cittadini in un momento in cui tanti interventi sono stati sospesi, ha risposto positivamente anche la Curia di Carpi e la Parrocchia di Mirandola, constatando che tutte le funzioni religiose e la frequentazione della cappella erano state completamente sospese causa Covid da aprile 2020. L’utilizzo momentaneo della cappella permette la ripresa degli interventi ambulatoriali perché diversamente, essendo il posto dedicato, occupato dalla terapia semintensiva pneumologica Covid, questi sarebbero stati sospesi a data da destinarsi. E’ ripresa pertanto l’attività di accettazione, preparazione, e sorveglianza dei pazienti che sono sottoposti a interventi/indagini come cataratte, cistoscopie, asportazione di nevi spesso cancerogeni per la dermatologia, piccoli interventi di chirurgia generale…. Questo spazio è in posizione ideale perché vicinissimo alle sale operatorie del pianterreno.