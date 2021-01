Mirandola, Magnoni: “La gestione dei conti pubblici ha prodotto risultati discutibili”

MIRANDOLA – Nicoletta Magnoni riporta sulla sua pagina Facebook una sua nota uscita sull’Indicatore Mirandolese:

Pare che quest’anno non verrà approvato in tempo il bilancio preventivo per il 2021, anche se il Governo ha prolungato il termine al 31-01-2021.

Cosa significa per noi cittadini? Significa che entreremo in “Esercizio Straordinario”, ovvero che ogni mese il Comune potrà spendere solo un dodicesimo di quanto è stato speso l’anno scorso, indipendentemente dai bisogni che è necessario soddisfare.

Proprio adesso che la situazione economica si sta aggravando a causa dell’emergenza Covid ancora in vigore!

L’assessore competente dice che la colpa è del grande carico di lavoro che gli uffici devono sbrigare dovendo redigere il bilancio sia di Mirandola che dell’UCMAN, ma questo si è fatto anche l’anno scorso e quelli precedenti riuscendo comunque ad arrivare nei tempi previsti.

Quello che ho potuto rilevare, leggendo i bilanci consolidati, partecipando alle commissioni ed ai consigli comunali, è una certa “sciatteria” nella gestione dei conti pubblici che ha prodotto risultati discutibili.

Ricordate la vicenda dei 5 milioni di euro non percepiti dal comune nel 2019 a causa del mancato invio al ministero dell’Interno del questionario SOSE? Non si sa ancora se e quando li recupereremo e non si sa neppure se faremo in tempo a trasmettere il questionario per il 2020, anche se il termine è stato spostato a fine anno. Nello scorso Consiglio comunale del 28/11 è stato presentato il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del comune di Mirandola, che comprende i risultati del Comune e delle sue società controllate e partecipate. Ebbene, il risultato d’esercizio per il 2019 è negativo: – € 249.735, mentre nel 2018 il risultato era stato più che positivo: + € 7.028.163.

Io ho votato contro questo bilancio, visto che non veniva data neppure una spiegazione per un risultato così negativo. Il resto dell’opposizione ha preferito far finta di niente ed astenersi visto che il risultato apparteneva tanto a loro quanto all’attuale amministrazione, avendo condiviso il governo del comune nel 2019.

Oggi 30/12/2020 leggo sul giornale i commenti scandalizzati del PD sulla mancata approvazione del Bilancio Preventivo e mi scappa da ridere visti i precedenti e visto che fino a ieri non si è sentita una domanda su questa notizia che era nota almeno da fine Novembre!