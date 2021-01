Onorificenza a Croce Blu Modena, Nannetti: “Un grazie di cuore ai volontari per il supporto”

NONANTOLA – Nota della sindaca di Nonantola Federica Nannetti riguardo l’A.V.P.A. Croce Blu:

Una bellissima notizia per il nostro territorio: A.V.P.A. Croce Blu è stata insignita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Pubblica Benemerenza per l’impegno profuso durante il sisma che il 20 e 29 maggio 2012 colpì duramente la provincia di Modena. Si tratta di un riconoscimento importante e meritato per il mondo del volontariato che una volta di più si dimostra essere tessera fondamentale del mosaico della rete della solidarietà che rende una comunità più solida e unita.

Un grazie di cuore a Croce blu e a tutti i suoi volontari per il supporto e l’aiuto in questo difficile anno di pandemia e non da ultimo, durante l’alluvione dello scorso 6 dicembre che tanto ha provato la nostra comunità.