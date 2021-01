San Biagio, una raccolta firme per accedere alla Ciclovia del Sole

SAN FELICE SUL PANARO – Il consigliere Andrea Balboni di Insieme per San Felice ha presentato un’interrogazione riguardante la Ciclovia del Sole e lo stato dell’arte delle opere già realizzate o in fase di realizzazione nel comune di San Felice sul Panaro. Si chiede inoltre quali saranno i punti di connessione del tracciato con il centro cittadino e le frazioni di San Felice sul Panaro e quali sono le intenzioni dell’amministrazione riguardo l’illustrazione degli interventi e dei progetti riguardanti quest’opera.

“Ci fa molto piacere che tanti cittadini siano interessati e alla Ciclovia del Sole, presentando una raccolta di quasi 150 firme per chiedere la realizzazione di un’uscita del tracciato su Via 1°Maggio a San Biagio. Auspichiamo che vi sia ascolto e che l’amministrazione comunale si faccia carico di questa richiesta per cercare di soddisfare le richieste dei nostri concittadini.”

I cittadini di San Biagio sono soddisfatti dell’iniziativa: “Fa piacere avere qualcuno dalla nostra parte! Speriamo che questa interrogazione comunale possa fare da eco alla nostra raccolta firme (già di per se notevole, dato che abbiamo raccolto circa 140 firme) e che quindi si possa trovare una soluzione per avere accesso alla ciclovia direttamente da Via primo maggio”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017