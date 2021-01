San Felice, prorogati i termini per le domande del voucher sport

SAN FELICE – È stato prorogato fino al 10 febbraio 2021 dal Comune di San Felice sul Panaro il termine per presentare la domanda per usufruire dei “Voucher Sport”, a parziale copertura dei costi sostenuti per la frequenza di corsi sportivi e come incentivo per sostenere la pratica motoria e contrastare l’aumento alla sedentarietà causata dal Covid-19. Ad averne diritto sono i minori residenti nel Comune, che praticano attività sportiva e che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e i giovani diversamente abili, di età compresa tra i 6 e i 26 anni, sempre residenti a San Felice, che praticano attività sportiva. Per beneficiare dei “Voucher Sport”, si deve essere parte di un nucleo famigliare che rientra nelle seguenti classi di reddito, come attestato dalla certificazione Isee rilasciata dall’Inps: Isee da 3.000 a 17.000 euro se un nucleo familiare ha fino a tre figli; Isee da 3.000 a 28.000 euro se il nucleo familiare è composto da quattro o più figli. La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di San Felice sul Panaro, consegnata a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutte le informazioni e il modulo di domanda sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net).

