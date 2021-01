San Prospero, concorso per ragazze e i ragazzi “Donne e Uomini di oggi”

SAN PROSPERO – Il bando concorso a premi, rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi del comune di San Prospero, si propone di contrastare gli stereotipi legati al genere, di favorire il rispetto per una cultura della non discriminazione e di promuovere la parità di genere.

Il concorso è aperto a tutte le ragazze e i ragazzi abitanti a San Prospero, con età compresa tra i 3 e i 18 anni, che potranno partecipare individualmente o in gruppi.

Ogni autore potrà partecipare al concorso Donne e uomini di oggi, rappresentando la visione della donna e dell’uomo nel mondo di oggi: nella famiglia, nel lavoro, nella pubblicità e nei media in generale. In particolare si dovrà mettere in evidenza quali pregiudizi e stereotipi gravino ancora su entrambi i generi, tali da determinare dei condizionamenti nella vita quotidiana, lavorativa che impediscono la piena realizzazione delle capacità e delle aspirazioni degli uni e degli altri.