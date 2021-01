Unimore nel database condiviso sulla “Dual Career universitaria” di Unisport Italia

Anche l’Università di Modena e Reggio Emilia è inserita nel primo database condiviso sulla Dual Career universitaria in Italia, che da qualche giorno è online sul sito di Unisport Italia, il sistema sportivo universitario nazionale (https://www.unisport-italia. it/dual-career/ ).

Questa importante banca dati nasce dal protocollo siglato da Unisport Italia, CONI e CUSI (Centro Universitario Sportivo italiano) e con il supporto della CRUI (Conferenza dei rettori delle università italiane). La raccolta dati rappresenta una mappatura nazionale completa per aiutare gli atleti che intendano perseguire una carriera universitaria in parallelo a quella sportiva ad orientarsi nel ricco panorama universitario italiano.

Unimore ha assunto da anni l’impegno di supportare, con una serie di misure ed interventi, i propri iscritti e iscritte che praticano attività sportiva ad alti livelli, nella convinzione che studio e sport abbiano in comune l’impronta necessaria nel percorso di formazione. Nel 2017 Unimore è stato fra i primi atenei italiani a sottoscrivere un accordo con il CONI destinato a supportare l’attività di formazione universitaria degli studenti atleti. Da questo accordo è nato il programma Unimore Sport Excellence.

“Al fine di permettere ai nostri studenti/atleti il conseguimento di un titolo di studio che possa garantire un futuro professionale successivo o parallelo a quello sportivo – commenta la Prof.ssa Isabella Morlini, Delegata del Rettore Unimore per lo Sport -, il nostro percorso prevede importanti benefici didattici e, per coloro che non percepiscono alcun emolumento per lo sport praticato, anche la possibilità di partecipare a borse di studio per meriti sportivi e didattici. Negli ultimi anni abbiamo avuto una quarantina di studenti ammessi alla Dual Career, tutti atleti di altissimo livello e di sport diversi, provenienti anche da altre regioni. Questo successo è il frutto di un’attenta pianificazione e definizione dei criteri di ammissione e benefici previsti dal percorso, che effettuiamo ogni anno cercando di ascoltare le esigenze di atleti e atlete”.