Unione Area Nord, la Lega: “Per farla funzionare serve una riorganizzazione”

Scrivono dal partito di Matteo Salvini:

È chiaro per la Lega: il Pd gioca allo scarica barile anche con le sorti dell’Unione delle cui difficoltà è stato in larga parte artefice. Dopo Mirandola ora vuole addossare le responsabilità a Finale Emilia.

La capogruppo consiliare finalese del Carroccio, Agnese Zaghi, ha per questo sollecitato un Consiglio comunale per affrontare il tema. “La scelta di Mirandola è stata dettata dal fatto che avendo investito risorse, competenze e obiettivi fin dall’inizio, non ha visto, da parte dei prodi difensori dell’Unione, quell’interesse a migliorare e ad efficientare le macchina – spiega -. Allo stesso modo Finale deciderà per il meglio dei suoi cittadini. E l’unico modo per avere una visione chiara e trasparente di quello che sarà il futuro finalese è affidare a un consulente uno studio sui possibili scenari: solo allora si potrà fare una scelta consapevole. E questo è l’obbiettivo del Consiglio di mercoledì”.

“Un’ottima iniziativa – rimarca Davide Romani, referente provinciale della Lega Salvini Premier -. L’uscita di Mirandola fornisce a tutti l’occasione irripetibile di valutare il reale futuro dell’Unione e gli eventuali scenari che dovranno affrontare i Comuni. Finale Emilia, potrà proseguire in questa direzione a condizioni chiare e trasparenti, condivise da tutti i soggetti partecipanti, riservandosi, però di fare l’interesse dei propri cittadini, in tema di servizi e di economie di scala. Altrimenti potrebbe anche decidere diversamente”.

E prosegue Zaghi. “Al contrario del Pd noi non abbiamo la presunzione di sapere la verità assoluta sul futuro dell’Unione e sui Comuni che ne fanno parte. Il fatto è questo. L’attuale Unione è composta da 9 comuni che non sono omogenei in nulla, dimensioni, obiettivi, conferimenti, servizi: non hanno raggiunto in ben 17 anni di attività lo scopo dichiarato esplicitamente nello statuto dell’Unione, ovvero la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione dei loro atti normativi. In altre parole la fusione. Fusione impraticabile anche secondo lo studio di fattibilità commissionato dall’Unione stessa, che peraltro ha tirato a sopravvivere negli anni con la complicità dei sindaci del Pd, che non hanno mai conferito tutti i servizi. Perché? Perché sanno bene che si certo alcuni servizi funzionano, ma altri non sono così efficienti e altri, una volta conferiti, entrano in un calderone che li rende ingestibili da parte dei singoli assessori di ciascun Comune. Chiaramente un’Unione così non ha senso di esistere e andrebbe riorganizzata e riformata”.