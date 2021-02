Aggiornamento informatico Suaper previsto lunedì 22 febbraio

MODENA- Lunedì 22 febbraio dalle 9 alle 11 il portale internet Suaper regionale, rete degli Sportelli unici attività produttive e per la semplificazione per le imprese, all’Accesso unitario (https://au.lepida.it/suaper- fe/#/AreaPersonale ), è interessato da un importante aggiornamento informatico.

In una nota stampa il comune di Modena specifica che verrà messa in produzione la nuova “alberatura” relativa agli interventi presenti su “Accesso Unitario”, con la finalità di rendere la navigazione degli interventi più semplice e fruibile per l’utente finale.

Nel comunicato si raccomanda a tutti i professionisti di chiudere tutte le pratiche in compilazione entro domenica 21 febbraio per evitare che vengano perdute a causa dell’intervento eseguito sul sistema.

Per le pratiche già in archivio invece non ci saranno problemi, verranno mantenute nel sistema informatico.