Carpi, due iniziative del Comune per il “Giorno del Ricordo”

CARPI- L’Amministrazione Comunale ha organizzato due iniziative per il “Giorno del ricordo” in collaborazione con il Comitato Provinciale della “Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia” (A.N.V.G.D.) e la Fondazione Fossoli.

Mercoledì 10 febbraio, alla ore 15:00 è prevista una cerimonia presso il monumento nel parco Martiri delle Foibe (via Baden Powell) con il seguente programma: deposizione di una corona d’alloro, benedizione impartita dal canonico don Carlo Bellini, lettura della “preghiera dell’infoibato” a cura di Giampaolo Pani, Presidente del Comitato modenese dell’ A.N.V.G.D.; seguirà l’esecuzione del Silenzio fuori ordinanza, da parte del maestro di tromba del Corpo bandistico “Città di Carpi”, quindi i saluti del Sindaco Alberto Bellelli e l’intervento del Presidente Pani. La commemorazione è regolata dalle norme anti covid-19, quindi non è ammessa la presenza di pubblico.

La seconda iniziativa è in programma venerdì 12 febbraio alle ore 10:30: si tratta di una lezione da remoto del professor Franco Cecotti dell’Istituto storico di Trieste, intitolata “Mappe per la storia. Il confine orientale italiano”. Per informazioni e iscrizioni su questo secondo appuntamento: info@fondazionefossoli.it – www.fondazionefossoli.org

Il “Giorno del Ricordo” è stato istituito nel 2004 per «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».