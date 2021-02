Carpi, emergenza climatica in seminario sul canale Youtube del Comune

CARPI- Si intitola “Emergenza climatica. Strategie condivise per il nostro territorio” il seminario organizzato dalla Commissione Consiliare “Ambiente e Territorio” del Comune di Carpi, con amministratori ed esperti: l’appuntamento divulgativo, aperto a tutta la cittadinanza, sarà per martedì 9 febbraio alle ore 21, in diretta streaming sul canale Youtube del Comune.

Obiettivo della serata, spiegano i promotori, è “individuare linee guida e azioni concrete per aiutare cittadini, imprese, associazioni e pubblica amministrazione ad affrontare le sfide climatiche ed ambientali del nostro territorio”.

Il seminario si propone di restituire un quadro complessivo della situazione climatica e ambientale di Carpi, ” per poi iniziare a delineare alcune possibili azioni verso un cambiamento collettivo attivo”.

Questo il programma della serata:

ore 21- Presentazione

Stefania Campioli, Presidente Commissione Ambiente e Territorio Comune di Carpi

Alberto Bellelli, Sindaco del Comune di Carpi

Andrea Artioli, Assessore a Patrimonio verde e Patto per il clima Comune di Carpi

ore 21.20 – Cosa ci dicono i dati? La situazione del nostro territorio

Carlo Manicardi, Presidente di Phoresta onlus

ore 21.40- Mobilità sostenibile. Come cambiare paradigma

Carlo Coluccio, esperto in mobilità sostenibile, Phoresta onlus

ore 22- Resilienza e sostenibilità. L’importanza degli spazi verdi in città

Guido Barbieri, agronomo, Phoresta onlus

ore 22.30- Spazio alle domande del pubblico

Sarà possibile porre quesiti ai relatori utilizzando la chat di Youtube

La partecipazione è gratuita, basta collegarsi al seguente link: https://youtu.be/UvzwyhPdG2I

