Cavezzo, al via il primo marzo i lavori al Cavo Canalino

CAVEZZO – Dopo il rinvio a causa della pandemia, il Comune di Cavezzo rende noto che lunedì 1 marzo partirà, ad opera del Consorzio della Bonifica Burana, che ha in gestione il manufatto, il rifacimento del Cavo Canalino, che scorre sotto il centro cittadino. Come da programma, illustrato nei mesi scorsi alla cittadinanza, si procederà con il primo dei cinque tratti previsti, ognuno della lunghezza compresa tra i 100 e i 150 metri. Questa prima fase del cantiere interesserà dunque il tratto che da piazza Matteotti va in direzione di piazza Don Zucchi e l’incrocio con via Volturno. Le inevitabili modifiche alla viabilità verranno definite nei dettagli insieme alla Polizia Locale una volta terminato l’accantieramento e opportunamente comunicate e segnalate, mentre è già stato deciso che i quattro banchi presenti nei giorni del mercato domenicale nella piazza interessata dai lavori si sposteranno provvisoriamente in via Dante Alighieri. Il Cavo Canalino, che dall’800, epoca della sua realizzazione, provvede allo scolo delle acque del centro abitato di Cavezzo, nel tratto oggetto dell’intervento si presenta con l’originale sezione a volta in laterizio, struttura che ha riportato danni in seguito ai terremoti del 2012. I lavori, per un importo previsto di circa 1.600.000 euro, prevedono tra le altre cose la sostituzione della parte del condotto in muratura con scatolari autoportanti in cemento armato, lo spostamento del canale di alcuni metri rispetto alla sede attuale e il raccordo alla tombinatura esistente, per consentire a fine lavori il miglioramento in termini di sicurezza ed efficienza.

