Chiusura del Palaghiaccio di Fanano: le forziste Pasquali e Venturelli non ci stanno

MIRANDOLA- “Chiediamo un intervento straordinario per tutelare il palaghiaccio di Fanano, unica struttura rimasta in tutta l’Emilia-Romagna. Senza supporto verrà meno uno dei fiori all’ occhiello dell’impiantistica sportiva invernale del comprensorio del Cimone.”

È questo il grido di allarme lanciato da Paola Pasquali e Chiara Venturelli, coordinatrici rispettivamente dell’Alto Appennino e della Montagna per Forza Italia.

“Il palaghiaccio è chiuso dai primi di marzo 2020, ormai è un anno che gli atleti sono orfani della loro struttura. Il centro sportivo è di proprietà comunale, ma la gestione è affidata alla Polisportiva Fanano a fronte di un canone di locazione annuo pari a € 24000. La società oggi conta più di 180 iscritti che praticano le discipline dell’ hockey e del pattinaggio artistico. Una sua chiusura” – incalzano Pasquali e Venturelli – “segnerebbe un duro colpo per il paese e la fine di questo sport nella regione.”

“L’attenzione che le regioni alpine hanno dato al settore invernale – incalza il sen. Enrico Aimi – non è la stessa che ha dato l’Emilia-Romagna al suo Appennino. Il caso del palaghiaccio di Fanano ‘dimenticato’ tra le pieghe dei decreti ristori non è accettabile e fotografa in modo plastico la situazione. Sul tema rivolgerò un’interrogazione al Ministero per cercare di mettere ordine a tutto il settore del turismo e dello sport invernale”

Altro focus, sottolineano i tre esponenti di Forza Italia è il contingentamento a 200 posti del palaghiaccio: “Oggi l’apertura al pubblico sarebbe possibile (“colore della zona” permettendo) soltanto ad un numero di utenti contingentato, massimo 200 persone, troppo pochi per riuscire ad appianare i costi di gestione. Occorrerebbe un contributo esterno.”

La Polisportiva – ricordano le forziste Pasquali e Venturelli – è da sempre impegnata nel coinvolgere i giovani nell’ attività sportiva e nel cercare di offrire ai cittadini un servizio di sempre maggior qualità ed ha cercato di rendere la struttura sempre più fruibile anche ai diversamente abili. È poi riuscita ad organizzare gare tra cui il Trofeo delle Regioni, la competizione di pattinaggio artistico su ghiaccio più importante a livello nazionale in ambito giovanile, che rientra nel circuito federale Fisg, alla quale hanno partecipato atleti provenienti da tutta Italia.

A gennaio del 2020 ha realizzato la sesta edizione del Gala Appennino uno spettacolo su ghiaccio che è cresciuta di pubblico di anno in anno sino ad arrivare alla capienza massima dell’ impianto con oltre mille presenze. La kermesse ha visto nel corso delle sue edizioni, la partecipazione di atleti ed artisti di primissimo piano tra cui la medaglia di bronzo ai mondiali 2018 Matteo Rizzo e cantanti del calibro di Katia Ricciarelli e Silvia Mezzanotte. Uno spettacolo di alto livello che ha rappresentato una grande opportunità di marketing territoriale non solo per Fanano ma per tutto l’ Appennino Modenese.

Un elemento di promozione turistica – concludono le azzurre Pasquali e Venturelli – che è riuscito a valorizzare un territorio montano che spesso, a torto, viene messo in secondo piano rispetto alle Alpi.