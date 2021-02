Corso di preparazione a concorso da infermiere delle aziende sanitarie di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza

In vista del concorso a tempo indeterminato per il profilo di infermiere delle aziende ospedaliere e delle Aziende Usl zona Emilia Nord, il sindacato Fp Cgil di Modena organizza una serie di lezioni di studio ed approfondimento che si svolgeranno tramite piattaforma Zoom.

Il concorso è bandito in forma congiunta dalla aziende ospedaliere e sanitarie delle province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia per un totale di 60 posti, come accaduto nelle precedenti selezioni è molto probabile che le graduatorie risultanti saranno completamente esaurite.

Per quanto riguarda le Aziende USL e AOU di Modena i candidati sono complessivamente più di 1500.

Le lezioni si svolgeranno dal 2 marzo, ogni martedì e giovedì; la partecipazione è gratuita per gli iscritti e per chi intende iscriversi alla Cgil.

Per informazioni e prenotazioni si può mandare una email al seguente indirizzo: formazionefp.modena@er.cgil.it .

Il programma delle lezioni affronterà non solo i principali temi che tradizionalmente caratterizzano le prove concorsuali del profilo di infermiere ma sono state previste delle sezioni di approfondimento dedicate alle problematiche di igiene e sicurezza emerse con maggiore evidenza nel corso dell’attuale emergenza pandemica. Il 2 marzo si affronterà il tema del contratto di lavoro della sanità pubblica e il rapporto di lavoro. Il 4 marzo si parlerà di deontologia, etica, profilo professionale. Due lezioni il 9 e 11 marzo su igiene, Dlgs.811/2008 e sicurezza nei luoghi di lavoro. Due lezioni il 16 e 18 marzo su territorio e cure palliative. Due lezioni anche il 15 e 23 marzo su modelli assistenziali ospedalieri. Le lezioni hanno inizio alle ore 18, sono trasmesse su piattaforma Zoom e hanno durata di circa 2 ore. Prima di ogni lezione gli iscritti riceveranno il relativo link di collegamento e sarà possibile accedere al canale Zoom a partire dalle ore 17.50.

I docenti che terranno le lezioni sono Marco Blanzieri, responsabile regionale Fp Cgil Sanità e i professionisti Patrizia Nicolini, Ilaria Mamei, Marco Previdi, Lorella Rossetti, Corrado Cananiello e Claudia Vaccari.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017