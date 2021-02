Covid , Stefano Bargi (Lega Er): aiuti alle imprese su più anni per aiutarle a uscire dal tunnel della pandemia”

MODENA- “Prevedere un contributo su tre anni a favore delle imprese, specie del comparto servizi, costrette dalla pandemia a ridurre drasticamente la loro attività”. Così il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi ha presentato il progetto di legge regionale di cui è primo firmatario.

“Il modello a cui guardiamo –ha detto Bargi – è quello che la nostra Regione ha messo a punto lo scorso anno nei confronti delle imprese che hanno previsto investimenti nelle zone montane. La leva da poter usare – ha aggiunto il consigliere della Lega – è quella dello sconto sull’Irap dovuta per aiutare le imprese che vorranno ripartire ad avere un elemento certo a cui affidarsi, quindi meno tasse.

Ma non un intervento una tantum, quanto un aiuto minimo triennale per accompagnare queste attività nel recupero di quanto perso e nella impostazione di una nuova mission che non si improvvisa in condizioni di mercato che certo non miglioreranno dall’oggi al domani. Non pensiamo siano utili i ristori – ha detto Bargi – perché siano di fronte ad aziende che hanno chiuso i battenti o rallentato l’attività non per errori gestionali o investimenti sbagliati, ma perché è stato il pubblico, cioè lo Stato, che ha impostole limitazioni dell’attività per Covid. Per questa ragione è necessario – ha concluso Bargi – un affiancamento sul medio periodo agli imprenditori che vogliono ripartire utilizzando la leva dell’Irap che è la più odiosa tra le tasse”