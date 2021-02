L’assessora Eva Baraldi sul nuovo ministro all’Istruzione:” Un amministratore attento al mondo della scuola”

SAN PROSPERO- L’assessora e consigliera di San Prospero Eva Baraldi, in occasione della formazione del nuovo esecutivo Draghi, ha condiviso sui social il ricordo affettuoso di Patrizio Bianchi professore universitario di Ferrara e nuovo ministro all’Istruzione.

“Buon lavoro ministro. In questo momento in cui molti ricordano di aver conosciuto o incontrato Patrizio Bianchi, la mia collega Sandra Paltrinieri e io ricordiamo con un certo orgoglio la lettera di ringraziamento e di congratulazioni ricevuta per un bellissimo progetto realizzato con due classi all’Istituto Luosi di Mirandola. L’idea di scuola di cui parla ci corrisponde. Le sue parole rilevano un amministratore attento a tutte le componenti del mondo della scuola”

La lettera di ringraziamento del ministro Bianchi indirizzata alla Baraldi recitava:

Gentilissime, Vi ringrazio molto per la attenzione e mi complimento con voi dell’importante lavoro svolto. L’impegno degli insegnanti e la partecipazione convinta degli studenti e delle famiglie è testimone di un modo di fare scuola coinvolgente e ricco di motivazioni. Ancora grazie per il Vostro impegno. Prof. Patrizio Bianchi Assessore al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro

La squadra che il presidente Draghi ha scelto come esecutivo è composta da 23 ministri di cui 15 dicasteri guidati da esponenti “politici” e 8 “tecnici”.

Per il Partito Democratico sono stati confermati Lorenzo Guerini alla Difesa e Dario Franceschini alla Cultura. Entra Andrea Orlando al Lavoro.

Il Movimento 5 stelle conferma di Luigi Di Maio agli Esteri, Federico D’Incà ai Rapporti con il Parlamento e di Fabiana Dadone alle Politiche giovanili. Stefano Patuanelli lascia lo Sviluppo economico per l‘Agricoltura.

Per la Lega: Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo, Erika Stefani alla Disabilità e Massimo Garavaglia al Turismo. Confermato anche Roberto Speranza (Liberi e Uguali) alla Salute.

Italia Viva mantiene solo Elena Bonetti alle Pari opportunità e famiglia.

Per Forza Italia tornano Renato Brunetta alla pubblica amministrazione, Mara Carfagna alla coesione territoriale e Maria Stella Gelmini alle Autonomie.

Come tecnici il presidente del Consiglio ha scelto Daniele Franco per il ministero dell’Economia, Marta Cartabia per la Giustizia, Patrizio Bianchi all’Istruzione, Cristina Messa all’Università, Enrico Giovannini alle Infrastrutture, Roberto Cingolani alla Transizione ecologica, Vittorio Colao all’Innovazione tecnologica e Luciana Lamorgese confermata all’Interno.

