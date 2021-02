Mirandola, encomio del sindaco Greco all’appuntato dei Carabinieri Floriano Spagnuolo

MIRANDOLA- Un encomio solenne per il coraggio dimostrato nel trarre in salvo due persone anziane: è quello conferito dal Sindaco di Mirandola Alberto Greco all’Appuntato Scelto dei Carabinieri Floriano Spagnuolo.

In servizio nella Città dei Pico dal 1997 – e ora in forza alla Stazione di Serre a Salerno- l’Appuntato Spagnuolo si trovava, la sera in cui sono avvenuti i fatti, nel suo appartamento a Mirandola. Avvertite le condizioni di pericolo in cui- loro malgrado- si sono trovati due coniugi anziani a causa delle esalazioni di monossido di carbonio, si è prodigato per trarli in salvo.

“Spirito di servizio, coraggio e dedizione sono virtù da sempre alla base dell’Arma dei Carabinieri” ha ricordato il Sindaco esprimendo l’encomio per l’Appuntato Spagnuolo che, seppur non in servizio quella sera, non ha esitato a intervenire in una situazione di estremo pericolo.

Parole cui ha fatto seguito il ringraziamento dell’Assessore alla Sicurezza Giuseppe Forte a nome anche dell’intera comunità mirandolese