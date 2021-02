Mirandola, incendio al deposito di un self service

MIRANDOLA- Il rogo è divampato intorno alla mezzanotte di lunedì 8 febbraio nel locale frigoriferi e deposito di un self service a Mirandola.

I Vigili del fuoco intervenuti sul posto (insieme ad altre tre squadre inviate dalla Sala Operativa 115) sono riusciti a domare le fiamme ed evitare la propagazione all’intero locale e alle attività commerciali vicine al ristorante.

Non risultano danni a persone. Gli accertamenti sulle cause dell’incendio sono ancora in corso.

