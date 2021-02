Modena, si procurava un oppioide in farmacia con ricette false: arrestato

SOLIERA- I carabinieri di Carpi hanno arrestato il responsabile, un modenese di 26 anni, per detenzione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti. Il farmaco che l’uomo cercava di procurarsi era l’ossicodone, prescritto solitamente come terapia per i malati oncologici terminali ma che, assunto con alcool e marijuana, può provocare effetti simili all’eroina. Il modus operandi dell’uomo era ormai ben collaudato: contattava tutte le farmacie della provincia modenese (da Castelfranco a Bomporto) e presentava ricette intestate a parenti e amici, risultate false e rilasciate da una dottoressa inesistente.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di una farmacista di Soliera, insospettita dalla richiesta del ragazzo.

L’uomo aveva inoltre messo in piedi una vera e propria rete di spaccio, mettendo in vendita le pasticche e raddoppiando il prezzo originale che si aggira sui 15 euro.

I carabinieri hanno fermato il giovane con 33 pasticche del farmaco trovando poi, durante la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, un coltello e 30 grammi di marijuana.

