Nonantola, Casano e Platis (FI):”La Regione non può sfuggire per sempre, ancora una volta evitano il confronto in Consiglio comunale”

NONANTOLA- L’attacco di Pino Casano e Antonio Platis, consiglieri di Forza Italia, contro il mancato summit tra Aipo e Regione Emilia-Romagna.

“Poche settimane fa abbiamo dovuto minacciare ricorso al prefetto e chiedere l’intervento del segretario comunale per calendarizzare la nostra richiesta di poter parlare in consiglio comunale delle cause dell’alluvione e dello Stato dei risarcimenti.

Abbiamo chiesto di comune accordo con tutte le forze politiche di procedere ad invitare formalmente AIPO e Regione Emilia Romagna ma purtroppo il comune ha fatto melina non ha convocato il consiglio 10 giorni fa e oggi ci propina una relazione tutta edulcorata del sindaco Nannetti. Nessuno ha il coraggio di dire le cose come stanno.

A oggi non è arrivato un centesimo nelle tasche dei nonantolani e sono tantissime le falle nel sistema di prevenzione e di emergenza che non hanno ancora una risposta ufficiale.

È giunto il momento di farla finita con le passerelle. Vogliamo vedere in faccia il presidente Bonaccini e gli assessori. Chi ha perso tutto ha il diritto di sapere il perché. Tutti quanti devono avere la certezza che questo non possa più accadere”.