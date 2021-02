Nonantola, Platis e Casano (FI):”Emergenza sanitaria alla primaria Cervi, l’Ausl dov’è?”

NONANTOLA- E’ boom di contagi e diversi malati gravi alla primaria Cervi di Nonantola: sono stati rispettati i protocolli e fatte le scelte giuste? E’ quello che si domandano i consiglieri di Forza Italia Pino Casano e Antonio Platis che affidano a una nota stampa tutte le loro preoccupazioni :

“A Bologna, proprio in questi giorni, sono stati stravolti i protocolli e le modalità di gestione delle emergenze nella scuola, mentre a Modena questo pare non essere all’ordine del giorno. Se la sanità è realmente regionale, invitiamo l’assessore Donini a pretendere un impiego analogo su tutto il territorio e non lasciare alla mercé dei locali dirigenti sanitari studenti, genitori e insegnanti.

A Nonantola qualcosa è andato storto e questo è evidente. La responsabilità però non può finire su scuola e altri enti, ma sull’Ausl. Anche il fatto che lo screening a tappeto non sia stato proposto dalla direzione sanitaria è un’anomalia grave e chiediamo al direttore Generale Brambilla di riferire in consiglio. Se viene meno il contact tracing, ovvero la ricerca dei contatti dei positivi, viene meno la possibilità di arginare il diffondersi della malattia.

I nuovi protocolli implementati dall’Ausl bolognese prevedono che al primo caso di positivo, tutta la classe finisca automaticamente in DAD(didattica a distanza) per due settimane e trascorsi dieci giorni l’Ausl è chiamata a contattare i ragazzi per un sierologico\tampone nasale rapido.

A Modena invece sembra ci sia del caos e tante cose sembrano essere lasciate alla buona volontà dei singoli. Se ciò non bastasse, va aggiunto che proprio l’Ausl ha sbagliato i dati sui focolai a scuola, costringendo lo stesso assessore regionale Donini a denunciare l’errore. Come è possibile che direttori generali e dirigenti lautamente retribuiti siano i soli tra le nove provincie della Regione ad aver dato informazioni errate?”.