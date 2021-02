Soliera, gli sportelli del consumatore e ludopatia tornano all’URP

SOLIERA – A partire dalla settimana che prenderà il via con lunedì 8 febbraio, lo Sportello del Consumatore e lo Sportello di contrasto alla ludopatia torneranno a svolgere la loro attività al primo piano di via Garibaldi 48, a Soliera, negli uffici sopra l’URP. Entrambi sono servizi che il Comune di Soliera mette a disposizione dei cittadini, in convenzione con Federconsumatori Modena. Vi si accede su appuntamento e dalla scala esterna, come misura per evitare assembramenti all’ingresso, lungo il piano stradale.

Lo Sportello del Consumatore, attivo dal 2008 e ormai giunto al suo tredicesimo anno di attività, è aperto il sabato mattina, dalle ore 10 alle ore 12. Nell’orario di ricevimento si può telefonare allo 059.568568, oppure si può sempre scrivere all’email info@federconsumatori-modena. it . Lo Sportello Ludopatia, invece, avviato un anno fa, a febbraio, ripartirà martedì 9 febbraio, con orario dalle ore 9 alle ore 12, per poi riprendere, a partire da marzo, la cadenza consueta di apertura del primo martedì del mese. Costituisce un primo punto di orientamento per i ‘giocatori’ e i loro familiari; fornisce informazioni specialistiche e supporto consulenziale e legale sulle problematiche da sovraindebitamento; orienta il giocatore o i familiari verso altri servizi specializzati come il Sert, o verso gruppi di auto aiuto e altri servizi; garantisce riservatezza e tutela della privacy. Nell’orario di ricevimento si può telefonare allo 059.568568, oppure si può sempre scrivere all’email sportelloludopatia@comune. soliera.mo.it .

