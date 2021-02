Unione Comuni del Sorbara, dal 2 marzo il punto tamponi di Castelfranco cambia sede

CASTELFRANCO EMILIA – Cambia sede il Drive Through di Castelfranco Emilia. Dal prossimo 2 marzo, infatti, informa l’Azienda Usl di Modena tramite un comunicato stampa, la postazione traslocherà dall’attuale indirizzo in via Dante Alighieri 23 al parcheggio della Piscina Comunale in via Busacchi. Il trasferimento permetterà di migliorare le tempistiche di esecuzione dei tamponi e rendere più fluido il traffico generato dalle automobili in attesa. I nuovi spazi infatti agevoleranno il flusso dei mezzi in modo da evitare possibili code che, nei giorni di maggiore affluenza, hanno creato disagi alla normale viabilità nella zona intorno alla Casa della Salute. In alcune giornate, gli accessi diretti al Drive – non prevedibili a priori – determinano una presenza più alta di veicoli, che nella nuova sede verrà gestita con più facilità.

Gli accessi al Drive Through di Castelfranco ad oggi sono così suddivisi: dalle 8.30 alle 10.20 si eseguono i tamponi per le scuole; dalle 10.30 alle 12.30 vengono gestiti gli accessi diretti richiesti dal Servizio di Igiene Pubblica e dai Medici di Medicina Generale; dalle 12.30 alle 13.30 l’ingresso alla postazione è dedicato ad altre categorie. Nella nuova sede, grazie agli spazi molto più estesi messi a disposizione dall’Unione Comuni del Sorbara, sarà possibile anche procedere a miglioramenti organizzativi.

“Con questa nuova allocazione, l’attività di Drive-through potrà svolgersi quotidianamente senza più creare disagi alla viabilità e nel contempo migliorerà l’organizzazione e le attese dei cittadini – dichiara Barbara Borelli, Direttrice del Distretto Sanitario di Castelfranco Emilia -. Lo sforzo congiunto dell’Unione Comuni del Sorbara e dell’Azienda USL di Modena ha permesso ancora una volta di trovare soluzioni che rispondano alle diverse esigenze”.

Anche il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, attraverso la propria pagina Facebook, ha diffuso la notizia del cambio di sede del Drive Through:

“Ringrazio l’AUSL di Modena della collaborazione e della fattiva disponibilità per aver accolto la mia richiesta di spostare la postazione tamponi COVID dalla Casa della Salute nel parcheggio presso la Piscina di Castelfranco Emilia presentata qualche tempo fa, ed ora finalizzata. Dal prossimo 2 marzo la postazione sarà collocata presso il parcheggio della Piscina Comunale “Komodo” in via Busacchi. Nella nuova sede, grazie agli spazi molto più estesi messi a disposizione dal Comune di Castelfranco Emilia in collaborazione con l’Ente Gestore della Piscina “Komodo”, sarà possibile anche procedere a miglioramenti organizzativi oltre che limitare al massimo i disagi provocati dalle file di automobili che per settimane hanno congestionato l’area della Casa della Salute.”

