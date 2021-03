Barcaiuolo (Fdi): “Chiarire i motivi dell’incendio della palazzina a Carpi”

CARPI- Fare chiarezza sui motivi dell’incendio avvenuto in una palazzina di Carpi, in provincia di Modena.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Michele Barcaiuolo (Fdi), per il quale “si apprende dalla cronaca locale che, martedì 9 marzo, è divampato un incendio presso un complesso residenziale situato in via Unione Sovietica a Carpi e sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco che, in via precauzionale, hanno evacuato il palazzo, portando all’esterno 15 persone: una madre con i tre figli è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti sul posto; non vi sarebbero ustionati ma solo lievi intossicazioni per l’inalazione di fumo e non si hanno ancora notizie in merito alle cause della vicenda che, in caso di ritardi, avrebbe potuto portare a drammatiche conseguenze”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla Giunta “se si intenda sollecitare le analisi affinché siano definite le cause dell’accaduto e se la Regione intenda implementare i finanziamenti ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco affinché siano garantiti sempre interventi puntuali e tempestivi“.