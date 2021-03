Bastiglia, approvato il bilancio 2021-2023. Confermata la politica di riduzione del debito

BASTIGLIA – Il Comune di Bastiglia, nel Consiglio comunale dello scorso 16 marzo, ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023. Di seguito, la nota stampa diffusa dal Comune e le parole dell’assessore al Bilancio, Gianluca Tedesco:

“Responsabilità e impegno nei confronti della comunità di oggi e di domani. Questi sono i presupposti alla base del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 del Comune di Bastiglia, approvato lo scorso 16 marzo dal Consiglio Comunale. Un bilancio che conferma le linee già tracciate negli scorsi anni, che conferma lo stesso livello di servizi senza agire sulla leva fiscale. Nessuna variazione a carico dei contribuenti: l’Amministrazione comunale di Bastiglia ha infatti scelto di lasciare invariate rispetto allo scorso anno le aliquote Irpef, Imu e le altre tariffe, nonostante l’aumento dei costi e il permanere dell’incertezza causata dal contesto pandemico.

Una scelta orientata al futuro è invece quella di rinunciare alla possibilità di rinegoziare i mutui prevista nel Decreto Rilancio, per non aumentare i costi causati dagli interessi e per non far gravare sulle generazioni future l’attuale indebitamento. Gli amministratori consolidano una politica orientata al rigore finanziario, che dal 2016 ad oggi ha portato a ridurre da 140mila a 80mila euro l’esposizione debitoria dell’ente, arrivando all’attuale 0,89% di tasso di indebitamento, ampiamente al di sotto della soglia massima consentita per legge, pari al 10%.

“È un bilancio che parla di responsabilità e impegno – spiega Gianluca Tedesco, assessore con delega al Bilancio del Comune di Bastiglia –. Responsabilità nel continuare a perseguire, come ormai da anni, una politica di riduzione del debito, in favore delle future generazioni. La decisione di non rinegoziare i mutui va proprio in questa direzione, una scelta fatta guardando al futuro. L’impegno è nei confronti dei nostri cittadini, ai quali garantiamo gli stessi servizi senza aumentare il carico fiscale: anche in questo caso una scelta non scontata, viste le difficoltà e i maggiori costi che anche l’Amministrazione ha dovuto affrontare in questo anno caratterizzato dalla pandemia. Rimane costante il nostro impegno per rendere l’ente sempre più efficiente, cercando di identificare aree di razionalizzazione e soluzioni alternative, come ad esempio è stato l’intervento completato di sostituzione dei corpi illuminanti a led nelle piazze e nelle aree verdi del territorio”.