Carpi, mobilità esterna per dipendenti della pubblica amministrazione

CARPI- Il Comune di Carpi cerca un istruttore direttivo amministrativo (categoria “d”) a tempo pieno, per il settore “Affari generali, legali – servizi demografici – onoranze funebri”. E’ stato quindi indetto un “avviso di mobilità esterna”, cioè una selezione riservata a chi è già dipendente di una pubblica amministrazione e sia interessato al trasferimento nel Comune carpigiano.

Per partecipare, il lavoratore dovrà essere già assunto a tempo pieno e indeterminato, nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire (o categoria analoga in caso di comparto diverso) e con il medesimo profilo professionale (o comunque con profilo considerato equivalente per tipologia di mansioni).

E’ possibile trovare l’avviso integrale e le modalità di candidatura sul sito dell’Unione delle Terre d’Argine all’indirizzo terredargine.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/12102-bandi-e-avvisi-di-selezione

La candidatura dovrà essere presentata entro giovedì 15 aprile 2021 alle ore 12.30.

Per avere ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Unione

recapiti telefonici: 059/649762 059/649691 059/649677

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017