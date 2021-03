Emilia-Romagna, approvata la risoluzione per rafforzare l’assistenza domiciliare

L’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato all’unanimità la risoluzione del gruppo Europa Verde che impegna la Giunta regionale ad approvare un piano per sostenere e potenziare le USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), costruendo un percorso per una loro integrazione stabile all’interno del sistema sanitario regionale, affinché possano assumere un ruolo di primo piano nella rete dell’assistenza sanitaria territoriale del futuro.

Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vicepresidentessa dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna commenta così, attraverso una nota stampa: “Sono soddisfatta che l’assemblea legislativa abbia approvato all’unanimità la mia risoluzione. Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca) si sono rivelate, anche in questa fase di forte recrudescenza del Coronavirus, uno strumento prezioso per la cura tempestiva delle persone contagiate al loro domicilio. La pandemia ha reso evidente l’importanza di potenziare la sanità territoriale e l’assistenza domiciliare anche per il dopo-pandemia”.

“L’emergenza Covid-19, anche in questa fase di forte recrudescenza, ha reso evidente la strategicità dell’assistenza sanitaria territoriale e ha imposto come prioritaria la necessità di rafforzare la rete dell’assistenza domiciliare” prosegue Silvia Zamboni. “Raccogliendo le parole dell’assessore alla Sanità, Raffaele Donini, che le ha definite “un tesoro da tenere anche dopo il Covid” con l’approvazione della mia risoluzione la Giunta regionale è impegnata a sostenere le Ausl nel percorso di rafforzamento della medicina territoriale e dell’assistenza domiciliare anche integrando stabilmente le Usca nel sistema sanitario”.