Finale Emilia, blitz per controllare le condizioni del canile. Nessuna anomalia

FINALE EMILIA – Dopo che la gestione del canile di Finale Emilia era tornata al centro dell’attenzione di un noto gruppo animalista, riporta la “Gazzetta di Modena”, nelle settimane scorse sarebbe avvenuto un blitz a sorpresa da parte delle forze dell’ordine per controllare la situazione. Il blitz al canile “Dimensioni animali”, però, pare non aver evidenziato alcuna anomalia, come conferma l’assessora del Comune di Finale Emilia, Beatrice Ferrarini, che alla “Gazzetta di Modena” spiega che “gli animali risultano in salute e il registro dei chip è in ordine. Emerge solo un piccolo problema nella tenuta di un registro delle presenze”.

