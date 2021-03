For Modena propone il corso per diventare Operatore socio-sanitario (Oss)

For Modena propone il corso di formazione iniziale per diventare Operatore socio-sanitario, in collaborazione con Azienda ospedaliero- universitaria di Modena e Ausl Modena. E’ riservato a 25 persone, maggiorenni, con il titolo di terza media

