Hockey Bomporto: trasferta a Piacenza per i Scomed

BOMPORTO- Continua il Campionato Regionale per i Scomed Bomporto Under 14 che domenica 14 marzo saranno in trasferta a Piacenza e saranno chiamati a confermare le splendide prestazioni di domenica scorsa a Ferrara.

I giovani atleti gareggeranno come sempre in completa sicurezza essendo testati con tamponi rapidi .

La formazione Scomed Bomporto Under 14 : Parmeggiani, Corazzari E, Corazzari R, Bergamini A, Idrizoski, Rebecchi, Tomasini, Allegretti.

Allenatore- Sala, Bergamini A.

Dirigenti- Bergamini M., Corazzari D, Allegretti D.

Programma partite

ore 11.30- Pepis Piacenza- Scomed Bomporto

ore 14- Scomed Bomporto- Lepis Piacenza

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017