Il 26 marzo sciopero regionale del personale del servizio sanitario: garantite le urgenze

Per l’intera giornata del 26 marzo 2021 è stato proclamato lo sciopero regionale dell’organizzazione sindacale USB. Lo sciopero è rivolto a tutto il personale del servizio sanitario nazionale, delle aziende di sanità privata e aziende pubbliche di servizi alla persona. Lo sciopero è articolato da inizio primo turno del 26/03/2021 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata. Come prevedono le norme vigenti, saranno, comunque, garantiti i servizi minimi essenziali e in particolare le urgenze, mentre le attività programmabili potranno subire riduzioni conseguenti all’adesione allo sciopero.

