Mirandola, in programma interventi di manutenzione in alcune scuole del Comune

MIRANDOLA – Sono in programma, a Mirandola e nella frazione di Quarantoli, alcuni interventi di manutenzione di modesta entità, riguardanti alcune scuole situate sul territorio comunale. In particolare, a Mirandola, come si legge nella Determinazione del Comune, i lavori riguarderanno: la pulizia della copertura e delle grondaie della scuola dell’infanzia di via Poma, per risolvere e prevenire problematiche riguardanti l’infiltrazione di acqua; il ripristino di una porzione della pavimentazione esterna della scuola media “Montanari”; la messa in sicurezza della pavimentazione esterna in prossimità del pozzetto nel cortile retrostante alla scuola primaria di via Giolitti. A Quarantoli, invece, gli interventi saranno relativi alla sostituzione della recinzione esterna e al ripristino di una porzione di pavimentazione esterna della scuola primaria. Il costo totale degli interventi di manutenzione relativi alle scuole del territorio comunale sarà di poco superiore ai 2.500 euro.

