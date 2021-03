Nonantola, siglato l’accordo con Hera per il rinnovo dell’illuminazione pubblica

NONANTOLA- E’ stato firmato giovedì 11 marzo l’accordo tra Comune di Nonantola e Hera che consentirà di rinnovare completamente l’illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale, frazioni comprese.

Saranno installati 2545 corpi illuminanti al LED, sostituiti o revisionati 53 quadri elettrici, messi in sicurezza 12 ulteriori attraversamenti pedonali. Questo intervento ha un valore complessivo di oltre 2,3 milioni di euro, ma non impatterà sul bilancio del Comune perché questa cifra sarà coperta in nove anni dai risparmi nei consumi.

Questo intervento ha un forte valore ambientale, si legge nel comunicato stampa del Comune: il nuovo sistema consentirà di ridurre del 57% i consumi elettrici di Nonantola. Non va poi dimenticato come un’illuminazione più efficace, nelle strade e nei parchi, abbia importanti ricadute dal punto di vista della sicurezza.

Queste le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Bassi: “Dopo un anno di lavoro siamo giunti finalmente a siglare l’accordo con la società Hera per il rinnovo totale dell’illuminazione pubblica comunale. Un intervento di fondamentale importanza per la nostra città, che ci rende orgogliosi e ci permetterà di migliorare la qualità dell’illuminazione e al contempo di ridurre del 57% il consumo di elettricità”.