Novi, interventi del Consorzio di Bonifica a tutela della sicurezza del territorio

NOVI DI MODENA – La squadra Canalizzazione settore pianura del Consorzio Bonifica ha portato a termine un lungo intervento di rialzo degli argini, adeguamento della quota massima di piena e ripresa sponda in frana alla confluenza del Cavo Tassarola con il Cavo Tresinaro, che ha interessato diversi comuni della provincia di Modena e Reggio Emilia, tra cui quello di Novi di Modena. L’intervento è stato finanziato per 100mila euro dalla Regione Emilia-Romagna e serve a proteggere e tutelare la vasta area al confine tra le province di Reggio Emilia e Modena. L’intervento ha riguardato:

Il cavo Tassarola ha origine tra il Comune di Reggio Emilia e il Comune di Rubiera e il suo carico idraulico, assai rilevante, si somma alla confluenza nel cavo Tresinaro, la cui origine è nel Comune di Reggio Emilia, in località Sabbione e che attraversa poi il Comune di San Martino in Rio e, dopo essere transitato per un breve tratto nel Comune di Correggio, costituisce il confine tra la provincia di Reggio Emilia e quella di Modena, cosicché la sponda ovest (quella reggiana) interessa il Comune di Correggio, il Comune di Rio Saliceto, il Comune di Fabbrico e il Comune di Rolo; mentre la sponda est (quella modenese) la città di Carpi e il Comuen di Novi di Modena.

.Il Tresinaro è uno dei principali Cavi scolanti del sistema delle Acque Alte del Consorzio che, nel tratto interessato ai lavori, è in grado di portare fino a 20 metri cubi d’acqua al secondo.

