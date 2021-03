Polizia provinciale: nel 2020, mille controlli Covid e 559 su caccia e pesca

MODENA- Nel corso del 2020 la Polizia provinciale di Modena ha effettuato quasi mille controlli sul rispetto delle limitazioni previste dai decreti anti Covid-19 nel corso dei quali sono state emesse 22 sanzioni amministrative. Nell’ambito dei compiti tradizionali relativi alla caccia e alla pesca, invece, i controlli sono stati 559, di cui 526 in materia di caccia e 33 in materia di pesca.

Sono questi, in sintesi, i numeri comunicati dalla Polizia provinciale per le attività svolte lo scorso anno dai 15 agenti della Polizia provinciale, con la collaborazione di circa 50 guardie faunistico-venatorie volontarie.

Le sanzioni amministrative nel corso dei sopralluoghi sulla caccia sono state 122 e 6 sulla pesca; nell’ambito dell’attività di controllo sul territorio, inoltre, sono state emesse anche 48 sanzioni per il mancato rispetto delle norme sul Codice della strada e 15 in materia ambientale, in particolare per il mancato rispetto della normativa sui parchi, i percorsi natura e delle regole per la raccolta dei prodotti del sottobosco.

Nel 2020, inoltre, sono state inviate all’autorità giudiziaria anche quattro informative di reato per la violazione delle leggi sulle armi e false dichiarazioni.

“I controlli sul rispetto della normativa in materia sanitaria – sottolinea Patrizia Gambarini, comandante della Polizia provinciale – continuano tuttora e sono concentrati, come lo scorso anno, su parchi e aree verdi. In materia di caccia anche lo scorso anno il mancato rispetto delle distanze di sicurezza si conferma la violazione purtroppo più frequente, insieme alla violazioni del calendario venatorio, come il mancato utilizzo dell’indumento a visibilità alta e la violazione delle norme sul tesserino regionale di caccia”.

Sono in aumento i verbali durante la caccia al cinghiale e l’utilizzo vietato di trappole. Tra le note positive, continuano a diminuire le sanzioni sui cani senza custodia, l’anagrafe canina e la tutela del benessere animale.

Gli agenti sono impegnati anche nella gestione e coordinamento dei piani di controllo, in particolare dei cinghiali, contro i danni all’agricoltura e delle nutrie per la salvaguardia degli argini dei fiumi nell’ambito della convenzione tra Comuni e Provincia. Partito nel 2020 anche un nuovo progetto per potenziare la sorveglianza sugli argini.

Anche nel 2020 tramite la consultazione della banca dati del programma informatico “Gestione rilascio tesserini di caccia” elaborato e gestito dalla Regione Emilia – Romagna, sono stati elevati d’ufficio 107 verbali per la mancata riconsegna del tesserino venatorio nei tempi di legge.