San Prospero, la dottoressa Bulgarelli va in pensione: per 35 anni ha lavorato nella Bassa

SAN PROSPERO – La dottoressa Fabrizia Bulgarelli ha raggiunto il pensionamento dopo aver lavorato per oltre 35 anni nella Bassa modenese come medico di famiglia. Lo annuncia il Comune di San Prospero sulla propria pagina Facebook, ricordando che la dottoressa nel 1985 ha aperto il suo ambulatorio a Cavezzo e tre anni dopo un secondo ambulatorio a San Prospero. Da allora è stata un punto di riferimento del paese in ambito sanitario. La dottoressa Bulgarelli ricorda con affetto le persone con le quali è entrata in contatto durante la sua carriera: “Il rapporto umano di fiducia, stima ed affetto che si è venuto a creare con tante persone mi ha portato a sentirmi quasi parte delle famiglie con cui sono entrata in contatto. E’ stata una professione faticosa, difficile, a volte anche sconfortante, ma mi ha regalato molte soddisfazioni. Ringrazio tutti di cuore ed a tutti auguro un buon proseguimento di vita”.

