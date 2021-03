Stop AstraZeneca: riorganizzata l’attività dei punti vaccinali in tutta la Regione

MODENA- Alla luce della sospensione, in via precauzionale e temporanea, della vaccinazione con AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, l’Azienda USL di Modena già dalla mattinata di martedì 16 marzo, ha provveduto a riorganizzare l’attività dei propri punti vaccinali in relazione alle attuali disponibilità di vaccino e alle nuove disposizioni del piano vaccinale nazionale.

L’Azienda Usl di Modena segnala in un comunicato stampa che, in attesa dei pronunciamenti di EMA, la campagna prosegue senza sosta. Da una parte con la vaccinazione delle persone con 80 anni e più (prime e seconde dosi), dall’altra con la chiamata delle categorie definite “estremamente vulnerabili”, che è stata ulteriormente riprogrammata: per la maggior parte di queste categorie l’Azienda USL farà pervenire direttamente l’invito alla vaccinazione, a partire dagli elenchi che sono già a disposizione dell’azienda sanitaria, mentre alcune vaccinazioni sono già in corso. Prosegue infine anche la vaccinazione delle persone disabili, del personale scolastico, universitario e delle forze dell’ordine con patologie per le quali era sconsigliato il vaccino con AstraZeneca.

Dalle ore 12 di martedì 16 marzo, sono state riattivate le agende con disponibilità a partire dal mese di aprile quando, secondo il piano vaccinale nazionale, è previsto l’arrivo di cospicue dosi di vaccino.

Restano confermate tutte le prenotazioni – un totale di oltre 14mila – effettuate nella prima giornata, con appuntamenti che arrivano fino al mese di aprile.

In seguito alla sospensione di AstraZeneca l’Azienda Usl di Modena sta comunque provvedendo a informare, tramite sms, i cittadini che avevano l’appuntamento prenotato per i prossimi giorni, fino a giovedì 18 marzo compreso , per la vaccinazione con AstraZeneca, invitandoli a non presentarsi al punto vaccinale.

A questi cittadini sarà fissato un altro appuntamento, garantendo comunque sia a loro che a tutti quelli che si sono prenotati ieri, la vaccinazione.

Ulteriori informazioni sulla riorganizzazione del piano provinciale saranno fornite nei prossimi giorni.

“Per i cittadini ultra 75enni- spiega l’assessore alle Politiche per la salute dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini – non è affatto sospeso il piano vaccinale. Chi ha già prenotato sarà sicuramente vaccinato con i vaccini previsti dal piano. L’unico cambiamento è che per tutti coloro che avevano un appuntamento nei prossimi giorni sarà fissata a breve una nuova data. Sarà compito delle aziende sanitarie contattare direttamente i cittadini coinvolti, che non dovranno quindi occuparsi di nulla”.

“L’auspicio– conclude Donini- è che la vicenda AstraZeneca, che ha comportato un problema molto evidente alla vaccinazione, venga affrontata e risolta in breve tempo, per continuare a proseguire con il piano vaccinale in maniera efficace e sicura”.

